Хоревич Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоревич Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1965

Дата смерти

01.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.1993

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