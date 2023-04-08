Ткаченко Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ткаченко Никита Севостьянович
Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1920
Дочь: Ярошевская Раиса Севостьяновна
Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ткаченко Михаил Севостьянович
Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берендюкова Мария Севостьяновна
Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1957