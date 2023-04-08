Ткаченко Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Гликерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ткаченко Никита Севостьянович

Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.02.1920

Дочь: Ярошевская Раиса Севостьяновна

Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ткаченко Михаил Севостьянович

Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович

Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берендюкова Мария Севостьяновна

Отец ребёнка: Ткаченко Севостьян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Севостьян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1957
Александровка, Азовский муниципальный район, Ростовская область