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Ефремова Ольга Михайловна

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

21.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977

Отец: Фролов Михаил

Мать: Фролова Нина

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Бракосочетание
03.08.1996

Муж: Ефремов Станислав Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1999

Сын: Ефремов Никита Станиславович

Отец ребёнка: Ефремов Станислав Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1999

Сын: Ефремов Никита Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.2006

Сын: Ефремова Анастасия Станиславовна

Отец ребёнка: Ефремов Станислав Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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