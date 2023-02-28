Ефремова Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения21.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977
Отец: Фролов Михаил
Мать: Фролова Нина
Бракосочетание
03.08.1996
Рождение ребёнка
25.11.1999
Сын: Ефремов Никита Станиславович
Отец ребёнка: Ефремов Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1999
Сын: Ефремов Никита Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.05.2006
Сын: Ефремова Анастасия Станиславовна
Отец ребёнка: Ефремов Станислав Николаевич