Анисимова (Семушина) Мариана Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Семушина) Мариана Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.12.1828 ст.

Муж: Анисимов Андрей Фадеев

Рождение ребёнка
12.07.1844 ст.

Дочь: Улитта Андреевна

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Фадеев

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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