Анисимова (Семушина) Мариана Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.12.1828 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1844 ст.
Дочь: Улитта Андреевна
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Фадеев
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно