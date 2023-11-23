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Алексий Кузмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

18.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Козма Иванов

Мать: Ирина Стефанова

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.же... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Вознесенской церкви | ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священни... Показать все
Рождение ребёнка
1810

Сын: Автоном Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Посвящение в духовный сан
29.10.1816
ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.же... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1818

Сын: Восторгов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рыбинский филиал ГАЯОфонд 419 опись 4 дело 7Метрические книги церкви Рыбинского уезда с. Вознесенского на Слуду за 1818г15/20 январяо рожденииозначенной церкви у священника Алексея Козьмина сын Тимофе... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1820

Дочь: Феоктиста Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

с. Вознесенское на Слуде Рыбинского уезда.27 января 1820 года у священника Алексея Космина родилась дочь ФеоктистаВосприемницей была порутчицы Клеопатры Запольской сельца Митинскова дворовая женка Ага... Показать все
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Любовь Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

ГАЯО, фонд 230 опись 1 дело 9019Формулярные ведомости о церквях и причтах Рыбинского уезда за 1824гс. Вознеснское на СлудуСвященник Алексей Козмин, 1788г.р, во священника определен 29 октября 1816г.... Показать все
Смерть
18.04.1848

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