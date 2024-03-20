Kroos Arnold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kroos Arnold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1901

Дата смерти

09.10.1973

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1901

Отец: Kroos Jakob

Мать: Kroos Kadri

Смерть
09.10.1973
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