Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Василий Федорович

Мать: Фиония Ивановна

Смерть
Неизвестно