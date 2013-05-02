Ковалёв Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1939
Дата смерти02.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалёва Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2013