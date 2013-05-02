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Ковалёв Николай Алексеевич

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Место рождения

Переходовец, Пеновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.05.1939

Дата смерти

02.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Переходовец, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
04.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалёва Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Валентина Алексеевна

Смерть
02.05.2013
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