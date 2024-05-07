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Широбокова Софья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широбоков Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Широбокова Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Широбоков Семён Антонович

Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Широбокова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Широбокова Афимья Антоновна

Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Широбокова Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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