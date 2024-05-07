Широбокова Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Широбокова Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Широбоков Семён Антонович
Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Широбокова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Широбокова Афимья Антоновна
Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Широбокова Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Широбоков Антон Прокопьевич
Смерть
Неизвестно