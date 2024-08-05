Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

05.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Цюпяк Стефан

Мать: Цюпяк (Ковальчук) Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Килочко (Леньо) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Леньо Федор Иванович

Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Леньо) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович

Рождение ребёнка
26.04.1866

Дочь: (Леньо) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Леньо Николай Иванович

Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович

Смерть
05.10.1902

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