Леньо (Цюпяк) Анастасия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти05.10.1902
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Килочко (Леньо) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Леньо Федор Иванович
Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Леньо) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1866
Дочь: (Леньо) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1870
Отец ребёнка: Леньо Иван Павлович
Смерть
05.10.1902