Салтыкова (Кропачева) Мария Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Кропачев Макар Андреев
Мать: Кропачева Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Малая Юнга, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795