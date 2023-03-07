Салтыкова (Кропачева) Мария Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Кропачева) Мария Макарова

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Место рождения

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1736 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Кропачев Макар Андреев

Мать: Кропачева Марья Иванова

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Малая Юнга, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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