Чистов Алексей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Чистова -
Княжереченский, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистова -
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Чистов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Чистова -
Смерть
Неизвестно