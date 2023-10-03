Крушинская Пелагея Семёнова 1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинская Пелагея Семёнова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1839 ст.

умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Крушинский Николай Дмитриев1833 ст. г.р.
Дети
Крушинский Иван Николаев1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Крушинский Иван Николаев

Отец ребёнка: Крушинский Николай Дмитриев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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