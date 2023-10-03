Крушинская Пелагея Семёнова
женский, родилась 1839 ст.
умерла Неизвестно, Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Крушинский Николай Дмитриев1833 ст. г.р.
Дети
Крушинский Иван Николаев1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Николай Дмитриев
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область