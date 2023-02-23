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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
1908 г.р.
1915 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пульхерия

Отец ребёнка: Титова ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Титов Николай

Отец ребёнка: Титова ?

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Титова ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Титова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титова ?

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