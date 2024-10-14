Катерина
женский, родилась 1791
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Федорович1790 г.р.
Дети
Савелий Васильевич1813 г.р.
Авдотья Васильевна1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Смерть
Неизвестно