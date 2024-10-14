Катерина 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Катерина

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1791

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Федорович1790 г.р.
Дети
Савелий Васильевич1813 г.р.
Авдотья Васильевна1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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