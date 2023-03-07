Наймушина Ксения Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Васса Андреева
Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858