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Наймушина Ксения Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Наймушин Самуил Андреев

Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Васса Андреева

Отец ребёнка: Наймушин Андрей Афанасьев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Андрей Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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