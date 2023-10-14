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Абдулаева Умакусум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Мадина Гаджиевна

Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Патимат Гаджиева

Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Смерть
Неизвестно

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