Дутко (Черятьева) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дутко (Черятьева) Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Омская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз

Дата рождения

11.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1955

Отец: Черятьев Дмитрий Львович

Мать: Черятьева Нина Никоноровна

Омская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз
Бракосочетание
16.07.1982

Муж: Дутко Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1983

Сын: Дутко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Дутко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1990

Дочь: Чернова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Дутко Александр Васильевич

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