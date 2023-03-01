Дутко (Черятьева) Людмила Дмитриевна
Место рожденияОмская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз
Дата рождения11.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1955
Омская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз
Бракосочетание
16.07.1982
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1983
Сын: Дутко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Дутко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1990
Дочь: Чернова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Дутко Александр Васильевич