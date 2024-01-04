Шириков Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шириков Александр Павлович
Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Красильникова Ширикова Ида Павловна
Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна
Смерть
1943