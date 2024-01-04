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Шириков Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шириков Николай Дмитриевич

Мать: Ширикова Елизавета Всеволодовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шириков Александр Павлович

Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна

Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Красильникова Ширикова Ида Павловна

Мать ребёнка: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна

Смерть
1943

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