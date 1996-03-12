Биктимиров Нуриман Шаяхметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Нуриман Шаяхметович

Место рождения

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР

Дата рождения

28.01.1935

Дата смерти

12.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Рождение ребёнка
21.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутушева Мусила Губайдулловна

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутушева Мусила Губайдулловна

Смерть
12.03.1996
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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