Биктимиров Нуриман Шаяхметович
Место рожденияд.Кинзя-Абызово, Куюргазинского района, БАССР
Дата рождения28.01.1935
Дата смерти12.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутушева Мусила Губайдулловна
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1996
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ