Ложкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ложкин Никонор

Мать: (Бушуева) Пелагея

Рождение ребёнка
?.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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