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Филиппова Наталья Ивановна
Филиппова Наталья Ивановна
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Место рождения
Мохча
, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Дата рождения
06.11.1992
Пол
Женский
Отец
Филиппов Иван Иванович
1963 г.р.
Мать
Филиппова (Бегунова) Вера Александиовна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1992
Отец:
Филиппов Иван Иванович
Мать:
Филиппова Вера Александиовна
Мохча
, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
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