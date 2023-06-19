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Филиппова Наталья Ивановна

Место рождения

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

06.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1992

Отец: Филиппов Иван Иванович

Мать: Филиппова Вера Александиовна

Мохча, Ижемский муниципальный район, Республика Коми