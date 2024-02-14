Гордеева (Морева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Морева) Галина

Место рождения

г. Зеленодольск РТ

Дата рождения

194

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Зеленодольск РТ
Рождение ребёнка
23.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Зеленодольск
Рождение ребёнка
15.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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