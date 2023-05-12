Старостенко Татьяна Минаевна
Место рождениясело Тарадановка Новосибирской обл.
Дата рождения06.02.1929
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1929
село Тарадановка Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1950
Отец ребёнка: Мухин Георгий Алексеевич
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.02.1953
Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Мухин Георгий Алексеевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область