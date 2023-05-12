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Старостенко Татьяна Минаевна

Место рождения

село Тарадановка Новосибирской обл.

Дата рождения

06.02.1929

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1929

Отец: Старостенко Минай Иванович

Мать: Старостенко Софья Ивановна

село Тарадановка Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1950

Сын: Мухин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Мухин Георгий Алексеевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
02.02.1953

Дочь: Потапова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Мухин Георгий Алексеевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область