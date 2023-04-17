Кутовая София (Софья) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутовая София (Софья) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Кутовой Николай Фирсович

Отец ребёнка: Кутовой Фирс Владимирович

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутовой Димитрий (Дмитрий) Фирсович

Отец ребёнка: Кутовой Фирс Владимирович

Куриловка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно