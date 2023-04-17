Кутовая София (Софья) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Кутовой Фирс Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутовой Димитрий (Дмитрий) Фирсович
Отец ребёнка: Кутовой Фирс Владимирович
Смерть
Неизвестно