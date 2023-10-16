Вьялкина Елена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Елена Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вьялкин Федор Корнилович

Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Вьялкин Иван Корнилович

Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вьялкин Дмитрий Корнилович

Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.07.1871

Дочь: Евдокия Корнильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Корниловна

Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Корнилий Герасимович

Смерть
Неизвестно
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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