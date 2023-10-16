Вьялкина Елена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вьялкин Дмитрий Корнилович
Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович
Рождение ребёнка
13.07.1871
Дочь: Евдокия Корнильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Корниловна
Отец ребёнка: Вьялкин Корнилий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно