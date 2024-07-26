Трубин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Трубин Николай Савинов

Мать: не указана

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
?.12.1941
Трубин Дмитрий Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н, Едковский с/с, д. Клочково Наименование военкомата: Вологодский Г... Показать все

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