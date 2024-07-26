Трубин Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Трубин Николай Савинов
Мать: не указана
Смерть
?.12.1941
Трубин Дмитрий Николаевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Вологодская обл., Кубено-Озерский р-н, Едковский с/с, д. Клочково Наименование военкомата: Вологодский Г... Показать все