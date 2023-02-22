Архипов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1893
Дата смерти09.11.1915
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1893
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Архипова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Архипов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Архипова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Архипова Ксения Петровна
Смерть
09.11.1915