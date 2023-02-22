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Архипов Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1893

Дата смерти

09.11.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1893

Отец: Архипов Фёдор Семёнович

Мать: Архипова Ефросинья Семёновна

Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Архипова Ксения Петровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Архипов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Архипова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Архипова Ксения Петровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
09.11.1915
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