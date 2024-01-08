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Нагорный Автонолент Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Нагорный Михайло Антонов

Мать: Нагорная Евдокия

Рождение ребёнка
1844

Сын: Нагорный Иосиф (Осип) Автоном (Автонолент)

Мать ребёнка: Мария Степанова

Нагорновка, Сумська область
Воспреемники: Тимофеев Антон и Автонолента Нагорного дочь девица Наталия
Смерть
Неизвестно

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