Нагорный Автонолент Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Нагорный Михайло Антонов
Мать: Нагорная Евдокия
Рождение ребёнка
1844
Сын: Нагорный Иосиф (Осип) Автоном (Автонолент)
Мать ребёнка: Мария Степанова
Нагорновка, Сумська область
Воспреемники: Тимофеев Антон и Автонолента Нагорного дочь девица Наталия
Смерть
Неизвестно