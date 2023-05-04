Столярова Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2013

Дочь: Столярова Павла Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.2015

Сын: Столяров Дмитрий Андреевич

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Рождение ребёнка
17.06.2019

Дочь: Столярова Вера Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности