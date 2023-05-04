Столярова Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2013
Дочь: Столярова Павла Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2015
Сын: Столяров Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.2019
Дочь: Столярова Вера Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности