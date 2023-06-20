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Гончаров Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

08.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Попова Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
22.06.1901

Сын: Гончаров Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Гончаров Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.1911

Сын: Гончаров Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна

Смерть
08.11.1955