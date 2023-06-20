Гончаров Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти08.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Попова Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
22.06.1901
Сын: Гончаров Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Гончаров Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.1911
Мать ребёнка: Гончаров Агафия Васильевна
Смерть
08.11.1955