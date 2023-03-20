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Гаврикова Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Митрофан

Рождение ребёнка
05.08.1928

Сын: Гавриков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович

Рождение ребёнка
05.09.1930

Сын: Гавриков Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан

Рождение ребёнка
17.04.1939

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Тимофей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно