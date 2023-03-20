Гаврикова Ефимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Митрофан
Рождение ребёнка
05.08.1928
Сын: Гавриков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович
Рождение ребёнка
05.09.1930
Сын: Гавриков Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан
Рождение ребёнка
17.04.1939
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Гавриков Тимофей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно