Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Петр Андреевич

Мать: Дарья Федоровна

Смерть
1798