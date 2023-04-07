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Антон Петрович
Антон Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Дата смерти
1798
Пол
Мужской
Отец
Петр Андреевич
1766 г.р.
Мать
Дарья Федоровна
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Петр Андреевич
Мать:
Дарья Федоровна
Смерть
1798
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