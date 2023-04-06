Korrell (Walter) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1868
Сын: Korrell Jakob
Отец ребёнка: Korrell Christian
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Karoline
Отец ребёнка: Korrell Christian
Рождение ребёнка
01.05.1877
Дочь: Ernstine
Отец ребёнка: Korrell Christian
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Korrell Christian
Отец ребёнка: Korrell Christian
Рождение ребёнка
28.02.1883
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Korrell Christian
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Korrell Christian
Смерть
Неизвестно