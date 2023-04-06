Korrell (Walter) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Korrell (Walter) Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1868 г.р.
1872 г.р.
1877 г.р.
Около 1880 г.р.
1883 г.р.

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1868

Сын: Korrell Jakob

Отец ребёнка: Korrell Christian

Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Karoline

Отец ребёнка: Korrell Christian

Рождение ребёнка
01.05.1877

Дочь: Ernstine

Отец ребёнка: Korrell Christian

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Korrell Christian

Отец ребёнка: Korrell Christian

Рождение ребёнка
28.02.1883

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Korrell Christian

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Korrell Christian

Смерть
Неизвестно