Патоличев Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патоличев Григорий Матвеевич

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Место рождения

606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia

Дата рождения

14.11.1909

Дата смерти

Между 1981 и 1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909

Отец: Патоличев Матвей Евстафьевич

Мать: Патоличева Марфа Филипповна

606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.12.1938

Сын: Патоличев Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Патоличева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
15.03.1941

Сын: Патоличев Станислав Григорьевич

Мать ребёнка: Патоличева Елизавета Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1981 и 1982
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