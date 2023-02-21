Патоличев Григорий Матвеевич
Место рождения606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Дата рождения14.11.1909
Дата смертиМежду 1981 и 1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1909
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
Рождение ребёнка
05.12.1938
Сын: Патоличев Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Патоличева Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
15.03.1941
Сын: Патоличев Станислав Григорьевич
Мать ребёнка: Патоличева Елизавета Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1981 и 1982