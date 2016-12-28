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Кара Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1960

Дата смерти

28.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1960

Отец: Кара Степан Георгиевич

Мать: Кара (Булгару) Вера Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кара (Касаяни) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1984

Сын: Кара Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кара (Касаяни) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1987

Дочь: Реброва (Кара) Марианна Васильевна

Мать ребёнка: Кара (Касаяни) Светлана Ивановна

Плавни, Полтавська область
Смерть
28.12.2016
смерть произошла из за лопнувшей поджелудочной железы.

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