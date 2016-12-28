Кара Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1960
Дата смерти28.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1984
Мать ребёнка: Кара (Касаяни) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1987
Дочь: Реброва (Кара) Марианна Васильевна
Мать ребёнка: Кара (Касаяни) Светлана Ивановна
Плавни, Полтавська область
Смерть
28.12.2016
смерть произошла из за лопнувшей поджелудочной железы.