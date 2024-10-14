Осипова Евфросинья Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова Евфросинья Федоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Осипов Прокофий Акинфович1856 г.р.
Дети
Осипов Яков Прокопиевич1883 г.р.
(Осипова) Устинья Прокопьевна1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Прокофий Акинфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1883

Сын: Осипов Яков Прокопиевич

Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Осипова) Устинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Осипов Иван Прокопиевич

Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Осипов Петр Прокопиевич

Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович

Смерть
Неизвестно

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