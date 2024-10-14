Осипова Евфросинья Федоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Осипов Прокофий Акинфович1856 г.р.
Дети
Осипов Яков Прокопиевич1883 г.р.
(Осипова) Устинья Прокопьевна1885 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Осипова) Устинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Осипов Прокофий Акинфович
Смерть
Неизвестно