Консовский Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Консовский Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1907

Сын: Консовский Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Консовская Елена Павловна

г. Москва
Рождение ребёнка
28.01.1912

Сын: Консовский Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Консовская Елена Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
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