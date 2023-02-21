Консовский Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1907
Сын: Консовский Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Консовская Елена Павловна
г. Москва
Рождение ребёнка
28.01.1912
Сын: Консовский Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Консовская Елена Павловна
Работа или профессия
Неизвестно