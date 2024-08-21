Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Багарядцев Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Багарядцев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна
https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1213739
Рождение ребёнка
17.06.1858
Сын: Багарядцев Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
нет в переписи 1868 года, вероятно умер во младенчестве
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Багарядцев Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно