Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Багарядцев Григорий (первый) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Багарядцев Григорий Тимофеевич

Мать: Багарядцева Акилина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багарядцева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Багарядцев Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Багарядцев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна

https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/1213739
Рождение ребёнка
17.06.1858

Сын: Багарядцев Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
нет в переписи 1868 года, вероятно умер во младенчестве
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Багарядцев Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Багарядцева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.