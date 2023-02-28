Тепляшина (Богородицкая) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТепляшина (Богородицкая) Варвара Васильевна

Тепляшина (Богородицкая) Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Пертово, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Богородицкий Василий

Мать: не указана

Пертово, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Тепляшин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тепляшин Александр Михайлович

Красная Дубрава, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тепляшин Александр Михайлович

Смерть
1964
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close