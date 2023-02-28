Тепляшина (Богородицкая) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Богородицкий Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Тепляшин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тепляшин Александр Михайлович
Красная Дубрава, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область