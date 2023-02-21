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(? (Шамова)) Граня Георгиевна
(? (Шамова)) Граня Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шамов Георгий Андреевич
Около 1876 г.р.
Мать
(Шамова) Мария Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шамов Георгий Андреевич
Мать:
Мария Яковлевна
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