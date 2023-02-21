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(? (Шамова)) Граня Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамов Георгий Андреевич

Мать: Мария Яковлевна