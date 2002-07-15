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Самсонова Юлия Юрьевна
Самсонова Юлия Юрьевна
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Место рождения
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
Дата рождения
15.07.2002
Пол
Женский
Отец
Самсонов Юрий Михайлович
1962 г.р.
Мать
Самсонова Людмила Николаевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2002
Отец:
Самсонов Юрий Михайлович
Мать:
Самсонова Людмила Николаевна
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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