Богданова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Богданов Семён Киндинович

Отец ребёнка: Богданов Киндин Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Неизвестно Киндинович

Отец ребёнка: Богданов Киндин Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Киндин Арсентьевич

Смерть
Неизвестно