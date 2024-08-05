Осокин Всеволод Васильевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Осокин Василий Иванович
Мать: Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Осокина) Александра Всеволодовна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
26.02.1905
Сын: Осокин Всеволод Всеволодович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Осокина) Дросида Всеволодовна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1909
Сын: Осокин Александр Всеволодович
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
28.05.1912
Дочь: (Осокина) Павла Всеволодовна
Мать ребёнка: Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно