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Осокин Всеволод Васильевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Осокин Василий Иванович

Мать: Надежда Андреевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Осокина) Александра Всеволодовна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1905

Сын: Осокин Всеволод Всеволодович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Осокина) Дросида Всеволодовна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1909

Сын: Осокин Александр Всеволодович

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1912

Дочь: (Осокина) Павла Всеволодовна

Мать ребёнка: Анна Григорьевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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