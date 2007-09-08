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Осадчий Арсений Павлович
Осадчий Арсений Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Осадчий Павел Анатольевич
Мать
Атаева Екатерина Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2007
Отец:
Осадчий Павел Анатольевич
Мать:
Атаева Екатерина Александровна
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