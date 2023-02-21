Пономарёва (Черницова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Балабина Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарёва Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарёв Иван
Смерть
Неизвестно