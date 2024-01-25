Непомняших (Подчепанва) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подчепаев Егор
Мать: Подчепаева Екатерина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гарцева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
1932
Сын: Непомнящих Николай Иванович
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
1935
Сын: Непомнящих Александр Иванович
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Непомнящих Михаил
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
1950
Сын: Непомнящих Владимир Иванович
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тележинская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Непомнящих Иван
Смерть
Неизвестно