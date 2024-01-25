Непомняших (Подчепанва) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомняших (Подчепанва) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подчепаев Егор

Мать: Подчепаева Екатерина

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гарцева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
1932

Сын: Непомнящих Николай Иванович

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
1935

Сын: Непомнящих Александр Иванович

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
1947

Сын: Непомнящих Михаил

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
1950

Сын: Непомнящих Владимир Иванович

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тележинская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Непомнящих Иван

Смерть
Неизвестно
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