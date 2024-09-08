Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Место рождения

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Афанасьев Иван Михайлович

Мать: Афанасьева (Афанасьева) Анна Ивановна

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюшкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутусова (Тюшкина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Тюшкин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Тюшкин Олег Николаевич

Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.12.1962

Сын: Тюшкин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.