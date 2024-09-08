Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутусова (Тюшкина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Тюшкин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1962
Отец ребёнка: Тюшкин Николай Иванович