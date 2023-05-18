Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1976

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976

Отец: Суслов Виктор Максимович

Мать: Суслова Татьяна