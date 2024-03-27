Юлбарисова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлбарисова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1928 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1928

Дочь: Абдуллина Гульсум Гибадулловна

Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Юлбарисов Хабибулла Гибадуллович

Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Юлбарисов Галиулла Гибадуллович

Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович

Смерть
Неизвестно
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