Юлбарисова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1928
Дочь: Абдуллина Гульсум Гибадулловна
Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Юлбарисов Хабибулла Гибадуллович
Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Юлбарисов Галиулла Гибадуллович
Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юлбарисов Гибадулла Газизуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно